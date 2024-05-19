في ذكرى النكبة.. مظاهرات بدول غربية وعربية دعما لغزة وفلسطين

بريطانيا

فقد انطلقت مسيرة للتضامن مع فلسطين من وسط العاصمة لندن باتجاه مقر الحكومة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والضغط عليها لوقف تراخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وجاءت المسيرة ضمن يوم حراك عالمي من أجل فلسطين وإحياء لذكرى النكبة التي أكد المتظاهرون أنها لا تزال مستمرة مع استمرار سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة التي تنتهجها إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

فرنسا

خرجت في العاصمة باريس مسيرة للتنديد بالعدوان على غزة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ورفع المتظاهرون -الذين خرجوا بدعوة من جمعيات مختلفة- شعارات منددة بما وصفوه بـ"التواطؤ الدولي" فيما يجري بغزة، في وقت يواجه فيه سكان القطاع حرب إبادة وفقا لوصفهم.

كما طالبوا رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون باتخاذ مواقف أكثر جدية لوقف لإطلاق النار.

وفي مدينة تولوز (جنوب) خرج نشطاء وسياسيون في مسيرة لإحياء ذكرى النكبة وللتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما أظهرت مشاهد نشرتها صفحات داعمة لفلسطين ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك عدد كبير من مواطني المدينة في المسيرة تلبية لدعوة حركة "فلسطين ستنتصر" رافعين لافتات كتب على بعض منها "متضامنون مع الشعب الفلسطيني، 76 عاما من النكبة".

ألمانيا

انطلقت في العاصمة برلين مظاهرة دعت إليها منظمات وجمعيات ألمانية، بينها منظمات يهودية، تضامنا مع فلسطين واحتجاجا على ما وصفوها بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وندد المتظاهرون بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وارتكاب جيش الاحتلال مجازر ضد المدنيين.

كما طالبوا بوقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، وناشدوا الحكومة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة.

وقالت الشرطة إنها تدخلت عدة مرات بسبب ارتكاب "مخالفات" خلال المظاهرة، مشيرة إلى إلقاء بعض المفرقعات وإشعال ألعاب نارية خلال المظاهرة.

وأضافت أنها منعت مركبة تحمل مكبر صوت -كانت تسير على رأس الموكب- من مواصلة السير بعد ترديد شعارات تحظرها السلطات.

إيطاليا

نشر حساب المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام -على مواقع التواصل- مشاهد تظهر سير المئات من المتظاهرين بشوارع مدينة ميلانو في مسيرة تضامنية مع فلسطين.

تركيا

شهدت ولاية أقصراي (وسط) مظاهرة بقافلة سيارات دعما لفلسطين وتنديدا بهجمات إسرائيل على قطاع غزة.

وتجمع مئات الأتراك في المجمع الصناعي القديم بالمدينة، ثم انطلقوا بسياراتهم المزينة بالعلمين الفلسطيني والتركي.

وتخلل الفعالية تلاوة آيات من القرآن الكريم في ساحة 15 يوليو بأقصراي على أرواح الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة.

النمسا

شهدت العاصمة فيينا مظاهرة تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة. ورفع المتظاهرون خلال المسيرة الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالجرائم التي يقترفها الجيش الإسرائيلي بالقطاع الفلسطيني.

الدانمارك

وفي العاصمة كوبنهاغن خرجت مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

وأظهر مقطع مصور -نشره ‏المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام- مشاهد تظهر تجمع العشرات من المواطنين والناشطين في إحدى ساحات العاصمة.

أيرلندا

شهدت العاصمة دبلن مظاهرة داعمة لفلسطين تنديدا بالهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتجمع مئات الأشخاص في "حديقة الذكرى" للمشاركة بالمظاهرة التي نظمتها جمعية التضامن الأيرلندي الفلسطيني، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة، فلسطين حرة".

سويسرا

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة جنيف أمس للمطالبة بـ"وقف الإبادة الجماعية" في غزة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتجمع أكثر من 10 آلاف شخص في ساحة ليز غيراردين وسط المدينة، منظمين مسيرة استمرت ساعات.

ودعا الناشطون إلى مقاطعة بيع المعدات الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل، وأكدوا ضرورة قطع الجامعات علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية.

فنلندا

شهدت العاصمة هلسنكي مظاهرة ردد خلالها المشاركون هتافات داعمة لفلسطين، رافعين لافتات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

نيوزيلندا

أظهرت مشاهد نشرتها صفحات داعمة لفلسطين خروج مسيرة في شوارع مدينة نيو بلايموث احتجاجا على استمرار إسرائيل في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بغزة.

وتصدرت المسيرة لافتة كبيرة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية.. أوقفوا إطلاق النار الآن" كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية.

اليابان

تظاهر العشرات في منتزه شينموشي كيتا بمدينة أوساكا تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، مطالبين بوقف الحرب على غزة.

وأظهرت مشاهد على مواقع التواصل رفْع المشاركين في المظاهرة أعلام فلسطين ولافتات تطالب بإنقاذ رفح.

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