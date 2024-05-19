الرئيس الاذربيجاني: يشهد العالم أجمع اليوم الصداقة الايرانية-الاذربيجانية

وخلال مراسم تدشين سد" قيز قلعة سي"، أكد الرئيس الاذربيجاني" إلهام علييوف" على أن العلاقات الإيرانية -الأذربيجانية لها مكانة خاصة اليوم، مشيرا الى بدء العمل في محطات توليد الكهرباء لس\ي "خدا آفرين "و "قيز قلعة سي" .

وشكر الرئيس الأذربيجاني الإيرانيين الذين شاركوا في بناء محطة الطاقة هذه، لافتا الى انه قد تم استخدام قدرات كبيرة في إنشاء هذه المشاريع التي تتطلب خبرة عالية.

وفي اشارة الى ان البلدين تربطهما علاقة قوية وصداقة تاريخية ، اكد علييوف على ان تنفيذ هذا المشروع يظهر هذه الصداقة لافتا الى ان العالم أجمع يشهد اليوم الصداقة الايرانية-الاذربيجانية وبأن شعبي البلدين يعيشان في نفس المنطقة وتربطهما علاقات عالية المستوى.

واضاف الرئيس الاذربيجاني بانها المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيسا البلدين على الحدود، مما يدل على أن الحدود بين إيران وأذربيجان هي حدود الصداقة والأخوة.

وافاد علييوف بأنه ناقش اليوم مع آية الله رئيسي قضايا مهمة للغاية وحرصا على أن تكون وجهات النظر مشتركة وموحدة خاصة في القضايا الإقليمية والدولية، وان يدعم البلدين بعضهما البعض في إطار جميع المنظمات الدولية.

كما صرح بأن المشاريع المشتركة الايرانية-الاذربيجانية، والتي يتم تنفيذها في مجال النقل، لها أهمية خاصة بالنسبة للبلدين وللمنطقة، بحيث ان الممر بين الشمال والجنوب يعد مهما جدا للمنطقة، ومع إنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية في إيران، سيصبح هذا الممر الأكثر حيوية في العالم.

وأشار الرئيس الأذربيجاني الى نمو النقل والعبور بين البلدين بنسبة 50% العام الماضي موضحا انه بعد افتتاح السكة الحديدية الايرانية ستزداد هذه النسبة أكثر.

وعلاوة على ذلك سيتم أيضا تشغيل جسر "آق بند" الجديد وهو جزء من الممر الشمالي -الجنوبي ويربط جمهورية أذربيجان بأقليم نخجوان.

لا يمكن للأجانب ان يحدثوا شرخا في العلاقات الإيرانية الأذربيجانية

وضمن تقييمه لتطور العلاقات بين البلدين، وجه الرئيس الاذربيجاني دعوة للرئيس الايراني للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في باكو في تشرين الثاني/نوفمبر، لافتا الى ان هذا هو اللقاء الخامس بين رئيسي إيران وأذربيجان، و اللقاء الأول لهما عند النقطة الحدودية.

واعتبر علييوف بأن اللقاء بين رئيسي إيران وأذربيجان يحمل رسالة للعالم والمنطقة موضحا بأنه لا يمكن لأحد أن يخلق سوء تفاهم وشرخا في العلاقات بين البلدين.

لا يسمح للأجانب بدخول المنطقة

وعن سيادة ووحدة اراضي اذربيجان ،افاد علييوف بأنه حاليا يتم تحديد الخط الحدودي بين أذربيجان وأرمينيا وهذا حدث واعد لأنه بعد سنوات عديدة سيتم تنفيذ اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي هذا الاطار ، رحب الرئيس الاذربيجاني بدعم إيران في ارساء السلام في المنطقة، موضحا بأنه خلال اللقاء مع آية الله رئيسي تم ملاحظة أن إيران لا تدخر جهدا في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

كما اعتبر علييوف بأن السلام والاستقرار في المنطقة يجب أن يتحقق بإرادة شعوب المنطقة، وتدخل الأجانب في قضايا المنطقة أمر غير مقبول.

وعليه ،بيّن الرئيس الاذربيجاني بأن العلاقات مع الدول الأجنبية تقوم في إطار الاحترام المتبادل، لكن القضايا الإقليمية يجب أن تحلها دول المنطقة وتدخل الأجانب سيزيد المشاكل سوء.

انتهى** ر.م