وزير الطاقة: ايران ضمن الدول الـ 4 الاولى عالميا في مجال بناء السدود

وقال "علي اكبر محرابيان"، الیوم الأحد، خلال مراسم افتتاح سد قيز قلعه سي، إن اليوم لن يُنسى في تاريخ العلاقات بين البلدين إيران وجمهورية أذربيجان.

وأضاف: بناء وتشغيل 200 سد كبير يعد أحد إنجازات إيران، وتم تشغيل أكثر من 90 بالمئة منها بعد انتصار الثورة الإسلامية.

واردف قائلا: إن نهر أرس هو نهر حدودي بين أربع دول وكان دائما سبب ازدهار وتطور المنطقة وعامل الوحدة بين شعوب المنطقة التي تقع فيها النهر.

وتابع قائلا: إن إيران وجمهورية أذربيجان لديهما مصالح مائية مشتركة على نهر أرس الحدودي، وقد أدى هذا النهر إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الخمسين سنة الماضية. ويعتبر رمزاً للتعاون والصداقة والشريان الحيوي لسكان الحدود.

وشدد بالقول: يعد هذا المشروع تجربة فريدة في مجال دبلوماسية المياه وتعزيز الوحدة والتعاطف بين البلدين. ويمكن أن يفسح المجال لتنفيذ المشاريع ووالتفاعلات المائية مع دول الجوار.

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