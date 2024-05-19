تعرض المروحية التي تقل رئیس الجمهوریة لحادث "الهبوط الصعب"

رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني: رجال الإنقاذ يبحثون من كل الاتجاهات

قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بیرحسین کولیوند إن 40 فريقاً للرد السريع يقومون بالبحث في كافة الاتجاهات للعثور على المروحية التي تقل رئیس الجمهوریة ورفاقه.

وأضاف کولیوند: الظروف الجوية غير مؤاتية للغاية ويصعب المرور، لكن عمليات البحث والإنقاذ تتم بكل الجهود.

وتابع: استخدمنا مسیرة للبحث، ولكن بسبب الظروف الجوية غير الملائمة، فإن البحث الجوي غير ممكن، لذلك نقوم بتفتيش المنطقة باستخدام قوات الرد السريع.

مسؤول: إرسال 8 سيارات إسعاف إلى مكان حادث المروحية

أعلن المتحدث باسم إدارة الطوارئ في ایران "بابك یکتابرست" عن إرسال 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للمروحية التي تقل رئیس الجمهوریة إبراهیم رئیسي وقال: "لا توجد إمكانية للإنقاذ الجوي بسبب الضباب الكثيف".

وأضاف یکتابرست في حدیث لمراسل ارنا: منذ الإعلان عن الحادث تم إرسال فرق الإنقاذ الطارئة إلى المكان وهم الآن متواجدون في مكان الإعلان عن الحادث.

وذكر بانه تم إرسال مروحية طوارئ لتقديم الإغاثة، ولكن بسبب الضباب الكثيف لم تتمكن من الهبوط في المنطقة واضطرت للعودة.

وزير الداخلية الايراني: قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى المروحية

صرح وزير الداخلية الايراني " احمد وحيدي" بأنه تم إرسال فرق الإنقاذ الى منطقة حادث مروحية الرئيس الايراني لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها.

فرق البحث و الإنقاذ تصل إلى موقع الحادث

أفادت معلومات لوكالة إرنا بأن فريق البحث و الإنقاذ قد وصل منذ بضع الوقت إلى موقع حادث مروحية الرئيس الايراني ومرافقيه في منطقة ورزقان.

ووفقا لمراسل إرنا، فقد وصل فريق البحث والانقاذ بعد حوالي ساعة من إعلان الحادث الى المكان المعلن وبدأت عمليات البحث.

وافادت المعلومات المتوفرة الى انه تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة الى المنطقة، ولكن بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات، فضلاً عن الظروف الجوية السيئة ، وخاصة الضباب الكثيف، فإن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا.

تعرض المروحية التي تقل رئيس الجمهورية لحادث

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس الجمهورية، السيد إبراهيم رئيسي و وزير الخارجية ،حسین أميرعبداللهيان و محافظ آذربايجان الشرقية، مالك رحمتي و إمام جمعة تبريز ،آیة الله آل هاشمو بعض المسؤولين الآخرين.

و افادت "ارنا" ان فرق الإنقاذ في طريقها إلى موقع الحادث.

و كانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

و أقيمت مراسم تدشين سد "قيز قلعه سي" المشترك بين ايران وجمهورية أذربيجان على نهر آراس الحدودي بين البلدين بحضور أية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييوف.

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