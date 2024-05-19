١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٤٢ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85482467
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أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران ينتقد النهج المزدوج للدول الغربية وأمريكا

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٤٢ م
رمز الخبر: 85482467
أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران ينتقد النهج المزدوج للدول الغربية وأمريكا

طهران/19 ايار/مايو/إرنا - انتقد نائب الشؤون الدولية في السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "كاظم غريب آبادي"، النهج المزدوج للدول الغربية والولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان.

وقال "كاظم غريب آبادي" في لقاء مع السفير النرويجي "سيغوالد تامين هواغه": هذه الأيام نشهد ما يحدث في غزة من جهة وما یحدث في جامعات الدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة أخرى .

وشدد بالقول : إن الاستخدام واسع النطاق للقوة ضد طلاب الجامعات والأساتذة واعتقال نحو 3000 طالب وأستاذ جامعي الذين احتجوا دفاعا عن الشعب الفلسطيني البريء يعد انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان وقمعًا واسع النطاق لحرية التعبير.

وأردف قائلا: تتشدق أمریکا بحقوق الإنسان على الرغم من هذه الظروف، وتحاول أن تقدم للدول الأخرى الحلول وأصدار الأوامر في مجال حقوق الإنسان وتقدیم نصائح لها!

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