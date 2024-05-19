فرق البحث والانقاذ تصل الى مكان حادث مروحية الرئيس الايراني

ووفقا لمراسل إرنا، فقد وصل فريق البحث والانقاذ بعد حوالي ساعة من إعلان الحادث الى المكان المعلن وبدأت عمليات البحث.

وافادت المعلومات المتوفرة الى انه تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة الى المنطقة، ولكن بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات، فضلاً عن الظروف الجوية السيئة ، وخاصة الضباب الكثيف، فإن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا.

هذا وقد نُشرت بعد ظهر اليوم الأحد 19 ایار/مايو أنباء عن حادث هبوط المروحية الرئاسية في "غابة ديزمار" بين قرية برازين وأرد شير بمحافظة أذربايجان الشرقية.

وافادت بعض الاخبار عن حادث هبوط اضطراري للمروحية التي تقل الرئيس الايراني ومرافقيه.

وكانت المروحية تقل رئيس الجمهورية آية الله رئيسي، وامام جمعة تبريز اية الله الهاشم، و وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، و حاكم أذربايجان الشرقية مالك رحمتي ، وعدد من المرافقين الآخرين .

وكان آية الله رئيسي قد سافر إلى محافظة أذربايجان الشرقية صباح اليوم لافتتاح سد قيزقلعة سي المشترك على نهر آراس الحدودي.

سنوافیکم بالمستجدات.

انتهى**ر.م