اللواء باقري يوعز للقوات المسلحة بتوظيف كافة الامكانات للبحث عن مروحية رئیس الجمهوریة

قال اللواء باقري في بيان له: يجب توظيف كافة امكانيات ومعدات وقدرات الجيش والحرس الثوري والشرطة للإغاثة والبحث عن مروحية الرئيس ومرافقيه.
وتتواجد القوات المسلحة والجيش والحرس الثوري والشرطة في المنطقة منذ الساعات الأولى للحادث.
انتهی**2054
طهران/19 أیار/مایو/ارنا-اوعز رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري،للحرس الثوري والجيش والشرطة بتوظيف إمكانياتهم البحث عن مروحية رئیس الجمهوریة إبراهیم رئیسي.
قال اللواء باقري في بيان له: يجب توظيف كافة امكانيات ومعدات وقدرات الجيش والحرس الثوري والشرطة للإغاثة والبحث عن مروحية الرئيس ومرافقيه.
وتتواجد القوات المسلحة والجيش والحرس الثوري والشرطة في المنطقة منذ الساعات الأولى للحادث.
انتهی**2054
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