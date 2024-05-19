١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٣٧ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85482597
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اللواء باقري يوعز للقوات المسلحة بتوظيف كافة الامكانات للبحث عن مروحية رئیس الجمهوریة

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٣٧ م
رمز الخبر: 85482597
اللواء باقري يوعز للقوات المسلحة بتوظيف كافة الامكانات للبحث عن مروحية رئیس الجمهوریة

طهران/19 أیار/مایو/ارنا-اوعز رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري،للحرس الثوري والجيش والشرطة بتوظيف إمكانياتهم البحث عن مروحية رئیس الجمهوریة إبراهیم رئیسي.

قال اللواء باقري في بيان له: يجب توظيف كافة امكانيات ومعدات وقدرات الجيش والحرس الثوري والشرطة للإغاثة والبحث عن مروحية الرئيس ومرافقيه.

وتتواجد القوات المسلحة والجيش والحرس الثوري والشرطة في المنطقة منذ الساعات الأولى للحادث.

انتهی**2054

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