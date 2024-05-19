١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ م
رمز الخبر: 85482614
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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باكستان تعرب عن قلقها إزاء حادث مروحية الرئيس الايراني

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ م
رمز الخبر: 85482614
باكستان تعرب عن قلقها إزاء حادث مروحية الرئيس الايراني

اسلام آباد /19 ايار/مايو/ارنا – أعرب الرئيس الباكستاني و رئيس الوزراء الباكستاني عن قلقهما إزاء حادث المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه، متمنيان السلامة لآية الله رئيسي ورفاقه .

ووفقا لمكتب العلاقات العامة بالقصر الرئاسي الباكستاني، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن قلقه العميق إزاء حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس ومرافقيه.

وأضاف زرداري: من أعماق قلبي أتمنى للرئيس اية الله رئيسي دوام الصحة والاستقرار حتى يواصل خدمة الشعب الإيراني.

هذا وافاد مكتب العلاقات العامة لرئيس الوزراء الباكستاني بأن محمد شهباز شريف قد صرح بأنه تلقى ببالغ الحزن الاخبار المتداولة حول حادث مروحية الرئيس الايراني اية الله السيد إبراهيم رئيسي.

وأضاف رئيس الوزراء  الباكستاني :إننا ننتظر الأخبار الجيدة بقلق بالغ ونأمل أن تكون كل القضايا المتعلقة بآية الله رئيسي جيدة.

كما قال محمد شهباز شريف :إن صلواتنا وتمنياتنا لاية الله رئيسي ولجميع الشعب الإيراني.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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