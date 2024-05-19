١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85482630
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قائد الثورة الإسلامیة: نأمل من الله تعالى أن يحفظ رئيس الجمهورية الإسلامية ومرافقيه

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ م
رمز الخبر: 85482630
قائد الثورة الإسلامیة: نأمل من الله تعالى أن يحفظ رئيس الجمهورية الإسلامية ومرافقيه

طهران/19 ايار/مايو/ ارنا - أعرب قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" عن أسفه إزاء حادث المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه، قائلا: نأمل من الله تعالى أن يحفظ رئيس الجمهورية الإسلامية ومرافقيه ويعيدهم إلى الشعب سالمين.

وقال قائد الثورة الإسلامیة نأمل من الله العلي القدير أن يعيد رئيسنا العزيز ورفاقه إلى أحضان الوطن بكامل الصحة والعافية.

وطلب من الجميع الدعاء من أجل صحة هذه المجموعة التي تخدم.

وقال على الشعب الإيراني ألا يقلق ولن يكون هناك أي اضطراب في عمل البلاد.

وقال: إن المسؤولین مشغولون بأداء عملهم وواجباتهم بجدیة منذ مساء اليوم عندما سمعوا نبأ الحادث وقدمنا التوصيات التي يجب أن نقدمها لأولئك من أحبائنا  وإن شاء الله تسير أمور البلاد على ما يرام؛ ويضمن أمن البلاد والحدود ويتم تنفیذ وإنجاز الأعمال الأخرى التي ينبغي أن تقوم بها السلطة التنفيذية على المستوى الوطني.

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