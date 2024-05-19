١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ م
رمز الخبر: 85482632
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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الهلال الاحمر : 15 فريقا من الهلال الأحمر يستخدم كلاب البحث والإنقاذ لتفتيش منطقة الحادث

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ م
رمز الخبر: 85482632
الهلال الاحمر : 15 فريقا من الهلال الأحمر يستخدم كلاب البحث والإنقاذ لتفتيش منطقة الحادث

طهران/19 ايار/مايو/ ارنا - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة للهلال الأحمر عن آخر إجراءات البحث في حادث تحطم المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية ومرافقيه.

اصدر الموقع الالكتروني لجمعية الهلال الأحمر الايراني بيانا جاء فيه انه و فور وقوع الحادث لمروحية رئيس الجمهورية ومرافقيه، تم تشكيل الهئية الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة للهلال الأحمر، وكخطوة أولى تم ارسال 46 فريق على وجه السرعة للهلال الأحمر من محافظات أذربايجان الشرقية ،طهران، ألبرز ،أردبيل ،زنجان وأذربيجان الغربية الى مكان الحادث.

ويتولى رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني، بير حسين كوليوند عملية البحث والإنقاذ منذ لحظة وقوع الحادث بحيث توجه مباشرة إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث.

واضاف البيان انه يتواجد 230 عنصرا من فرق الاغاثة  في الجبال الوعرة في موقع الحادث منذ الساعات الأولى وهم في طريقهم للوصول الى موقع الحادث المحتمل.

واوضح البيان الى ان التقارير الأولية تشير الى أنه تم تحديد الموقع المحتمل للحادث وان فرق الاغاثة و الإنقاذ يتحركون في هذا الاتجاه.علاوة على ذلك ومن أجل تعزيز فرق الإنقاذ واستخدام كافة المرافق المتوفرة، فإن 15 فريقا من الهلال الأحمر يستخدم كلاب البحث والإنقاذ لتفتيش المنطقة .

ووفقا لهذا البيان فإن الظروف الجوية غير المواتية والضباب الكثيف في المنطقة الجبلية التي يتعذر الوصول إليها قد ادى إلى إبطاء عملية البحث.

سنوافيكم بالمستجدات في بيانات اخرى.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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