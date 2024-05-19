وزير الداخلية: يجب متابعة الأخبار من الجهات و الوسائل الاعلامية الرسمية

اعلن وزير الداخلية الايراني عن استنفار كافة القوات ،بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني والجيش والقوى الامنية والهلال الأحمر والقوات الشعبية وجميع الاهالي المتواجدين في تلك المنطقة، بشكل عفوي ويسعون باهتمام للعثور على المكان الذي وقع فيه حادث مروحية رئيس الجمهورية.

واوضح وزير الداخلية انه ونظرا لأن المنطقة ذات منحدرات شديدة وغابات ومن ناحية أخرى هطول الأمطار الغزيرة، فإن مدى الرؤية محدود للغاية ولهذا السبب للأسف لم يتم الوصول بعد إلى النقطة المقصودة، لكن قوات الاغاثة متواجدة بشكل كبير في المنطقة، معربا عن امله وبدعوات الأهالي الأعزاء أن يتم الوصول الى نقطة الحادث في أسرع وقت ممكن.

وضمن شكره جميع أبناء الشعب الايراني على تنظيم مراسم الصلاة العفوية، دعا وحيدي الى متابعة الأخبار من الجهات و الوسائل الاعلامية الرسمية لافتا الى ان الأحاديث والاقاويل المتداولة التي تتم مناقشتها على مختلف القنوات ليس لها مستند أو برهان.

انتهى**ر.م