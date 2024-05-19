مسؤول: تواصلنا مع اثنين من مرافقي رئيس الجمهورية في المروحية التي كانت تقلهم

وقال منصوري، أثناء شرحه لحادث مروحية رئيس الجمهورية والوفد المرافق له: اليوم، في الساعة الثامنة صباحًا، حضر رئيس الجمهورية الى محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران) من أجل افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الاذربيجاني الهام علييف واستمرت المراسم حتى الساعة 13.00 .

وأضاف: غادر آية الله رئيسي إلى تبريز بعد افتتاح السد، وللأسف تعرضت المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية وإمام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية لحادث.

وأشار منصوري إلى انه كانت هنالك مروحيتان اخريان برفقة مروحية رئيس الجمهورية، وقال: قطع الاتصال بين المروحية التي تقل رئيس الجمهورية والمروحيتين الأخريين.

وصرح نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية أنه تم التواصل مع أحد ركاب المروحية وطاقمها ، مما تبين أن الحادث لم يكن خطيراً. وعلى الفور بدات وحدات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والجيش والحرس الثوري بتقسيم العمل.

وأضاف: في وزارة الاتصالات والجهات الأمنية الأخرى تم تحديد منطقة الحادث بقطر 2 كيلومتر. ولكن لسوء الحظ، بسبب الظروف الجوية، يتقدم العمل ببطء ويصعب الوصول إلى المنطقة؛ ومن ناحية أخرى، أدى الطقس البارد والأمطار إلى صعوبة العمل. نأمل أن نسمع أخبارا جيدة.

يذكر انه بعد تدشين سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الاذربيجاني الهام علييف على نهر ارس الحدودي المشترك، وفي الطريق الى تبريز لتدشين مشروع "تحسين جودة مصفاة تبريز" تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي اوزي وبير داود ظهر اليوم الأحد.

وكانت المروحية تقل وزير الخارجية ومحافظ اذربيجان الشرقية وامام الجمعة في تبريز.

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