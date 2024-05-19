الحكومة الايرانية تعقد اجتماعا طارئا لمتابعة حادث مروحية رئيس الجمهورية

وبعد تلقي نبأ الهبوط الصعب لمروحية رئيس الجمهورية، تم بأمر من النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، تكليف الاعضاء الحاضرين في الاجتماع مسؤولية متابعة الشؤون المناطة بهم.

وبأمر من النائب الأول لرئيس الجمهورية تم ايضا إيفاد وزير الصحة ونائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية إلى المنطقة.

وأصدر مخبر الأوامر اللازمة في اجتماع الطارئ لحشد كافة التسهيلات لمتابعة قضية حادث مروحية رئيس الجمهورية.

يذكر انه بعد تدشين سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الاذربيجاني الهام علييف على نهر ارس الحدودي المشترك، وفي الطريق الى تبريز لتدشين مشروع "تحسين جودة مصفاة تبريز" تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي اوزي وبير داود ظهر اليوم الأحد.

وكانت المروحية تقل وزير الخارجية ومحافظ اذربيجان الشرقية وامام الجمعة في تبريز.

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