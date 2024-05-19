الرئيس العراقي يعرض تقديم كل مساعدة ممكنة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني

وقال الرئيس العراقي في بيان على منصة "إكس": "تلقينا بقلق كبير الأنباء حول حادثة طائرة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي والمرافقين له، أجرينا اتصالا هاتفيا مع السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق المتواجد في طهران للاطلاع على تطورات الحادثة".

وأضاف: "أكدنا دعم العراق وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة في عمليات البحث".

وأصدر رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني توجيهات لوزير الداخلية والهلال الأحمر العراقي لعرض الإمكانات المتوفرة على إيران للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي.

ونعرضت مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكانت المروحية التي تعرضت للحادث تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله سيد محمد علي آل هاشم، وبعض المسؤولين الآخرين.

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