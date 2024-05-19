نائب الخارجية: اتصال من أحد مرافقي رئيس الجمهورية من داخل المروحية بعد الحادث

وقال مهدي صفري في مقابلة حول حادث المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية: ان رئيس الجمهورية والوفد المرافق له وبعد اجتماعه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وعقده مؤتمرا صحفيا، وبعد أداء الصلاة، وحينما كانت الساعة تجاوزت الواحدة بعد الظهر، توجهنا إلى مصفاة تبريز على متن طائرات مروحية. كنت في إحدى المروحيات الثلاث؛ وأصبح الطقس سيئا للغاية بعد التحليق.

وتابع نائب وزير الخارجية: في البداية، تمكنوا من التحدث مع إمام جمعه تبريز، الذي كان حاضرا في المروحية التي تقل رئيس الجمهورية، وقال إنه كان يشعر ببعض السوء في حالته الصحية وأنه يستطيع سماع صوت سيارات الإسعاف. وسرعان ما توجه الوزراء الذين كانوا في مروحيات أخرى والوفد المرافق إلى المكان، لكن المكان كان وعرا والطقس بارداً وضبابياً وممطراً؛ والغابة في هذه المنطقة موحلة للغاية بحيث لا يمكنك حتى المشي مترًا بعد متر.

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