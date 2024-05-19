٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85482756
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قائد الحرس الثوري يتوجه إلى منطقة حادث مروحية رئيس الجمهورية

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:١٢ ص
رمز الخبر: 85482756
قائد الحرس الثوري يتوجه إلى منطقة حادث مروحية رئيس الجمهورية

طهران / 20 ايار/مايو/ارنا- توجه القائد العام للحرس الثوري وعدد من القادة إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

ووصل القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وصل إلى منطقة حادث المروحية برفقة عدد من القادة لمتابعة عمليات البحث عن المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية عن كثب.

يذكر انه بعد تدشين سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الاذربيجاني الهام علييف على نهر ارس الحدودي المشترك، وفي الطريق الى تبريز لتدشين مشروع "تحسين جودة مصفاة تبريز" تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي اوزي وبير داود ظهر الأحد.

وكانت المروحية تقل ايضا وزير الخارجية ومحافظ اذربيجان الشرقية وامام الجمعة في تبريز.

انتهى ** 2342

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