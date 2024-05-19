بأمر من بوتين.. طائرات روسية متطورة وفرق إنقاذ تصل إيران للمساعدة بالبحث عن مروحية الرئيس

وافادت "RT" ان مستشار الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، قال في اتصال هاتفي مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، إن "روسيا سترسل طائرتين ومروحية و50 من رجال الإنقاذ للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس إيران إبراهيم رئيسي".

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية لدى طهران أن موسكو أبدت استعدادها لإرسال المساعدة إلى إيران بعد "الهبوط الاضطراري" لمروحية رئيسي، وتنتظر ردا من الجانب الإيراني.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مساء أمس أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتحقيق في أسباب الحادث.

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