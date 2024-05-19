٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:١٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85482796
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بأمر من بوتين.. طائرات روسية متطورة وفرق إنقاذ تصل إيران للمساعدة بالبحث عن مروحية الرئيس

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:١٩ ص
رمز الخبر: 85482796
بأمر من بوتين.. طائرات روسية متطورة وفرق إنقاذ تصل إيران للمساعدة بالبحث عن مروحية الرئيس

طهران / 20 ايار/مايو/ارنا- أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال طائرتين متطورتين مع مروحيات خاصة إلى تبريز خلال ساعة مع 50 من رجال الإنقاذ الجبليين للمساعدة في العثور على مروحية الرئيس الايراني آية الله إبراهيم رئيسي.

وافادت "RT" ان مستشار الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، قال في اتصال هاتفي مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، إن "روسيا سترسل طائرتين ومروحية و50 من رجال الإنقاذ للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس إيران إبراهيم رئيسي".

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية لدى طهران أن موسكو أبدت استعدادها لإرسال المساعدة إلى إيران بعد "الهبوط الاضطراري" لمروحية رئيسي، وتنتظر ردا من الجانب الإيراني.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مساء أمس أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتحقيق في أسباب الحادث.

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