٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85482798
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الرياض: نؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٢٣ ص
رمز الخبر: 85482798
الرياض: نؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة

طهران / 20 ايار/مايو/ارنا- أعلنت السعودية أنها تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "حكومة المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لفخامته".

وأضافت الوزارة:" إنه في الوقت الذي ندعو المولى -عزّ وجل- أن يحفظ فخامته ومرافقيه ويحيطهم بعنايته ورعايته، لنؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية.

انتهى ** 2342

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