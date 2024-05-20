٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85482802
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الخارجية الايرانية تثمن تضامن الحكومات والشعوب مع الحكومة والشعب الإيراني عقب حادث مروحية رئيس الجمهورية

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٥٠ ص
رمز الخبر: 85482802
الخارجية الايرانية تثمن تضامن الحكومات والشعوب مع الحكومة والشعب الإيراني عقب حادث مروحية رئيس الجمهورية

طهران / 20 ايار/مايو/ارنا- اصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا وجهت فيه الشكر والتقدير للمشاعر والأحاسيس الإنسانية والتضامن من قبل عدد كبير من الحكومات والدول والمنظمات الدولية مع حكومة وشعب إيران إثر حادث المروحية الحاملة لرئيس الجمهورية وعروضهم الصادقة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: للأسف، بعد ظهر يوم الأحد الماضي، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وبعض المرافقين الآخرين لحادث في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران).

واضاف هذا البيان: على الرغم من الظروف الجوية والبيئية السيئة، فإن جهود فرق الإنقاذ مستمرة للوصول إلى مكان الحادث بكل جدية وأمل.

وتابعت وزارة الخارجية في هذا البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن خالص شكرها وتقديرها للمشاعر والعواطف الإنسانية وتضامن عدد كبير من الحكومات والدول والمنظمات الدولية مع حكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية وعروض المساعدة والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

يذكر ان المروحية التي تقل رئيس الجمهورية تعرضت لحادث يوم الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

انتهى ** 2342

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