الخارجية الايرانية تثمن تضامن الحكومات والشعوب مع الحكومة والشعب الإيراني عقب حادث مروحية رئيس الجمهورية

وجاء في بيان وزارة الخارجية: للأسف، بعد ظهر يوم الأحد الماضي، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وبعض المرافقين الآخرين لحادث في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران).

واضاف هذا البيان: على الرغم من الظروف الجوية والبيئية السيئة، فإن جهود فرق الإنقاذ مستمرة للوصول إلى مكان الحادث بكل جدية وأمل.

وتابعت وزارة الخارجية في هذا البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن خالص شكرها وتقديرها للمشاعر والعواطف الإنسانية وتضامن عدد كبير من الحكومات والدول والمنظمات الدولية مع حكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية وعروض المساعدة والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

يذكر ان المروحية التي تقل رئيس الجمهورية تعرضت لحادث يوم الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

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