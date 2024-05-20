٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85482807
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سوريا تعرب عن تضامنها التام مع إيران وتمنياتها بالسلامة للرئيس رئيسي

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٠٢ ص
رمز الخبر: 85482807
سوريا تعرب عن تضامنها التام مع إيران وتمنياتها بالسلامة للرئيس رئيسي

طهران / 20 ايار/مايو/ارنا- أعربت سوريا عن تضامنها التام مع إيران وتمنياتها بالسلامة للرئيس آية الله إبراهيم رئيسي وللمسؤولين الإيرانيين الذين كانوا معه على متن الطائرة المروحية التي اختفت مساء الاحد في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران بسبب الظروف الجوية السيئة.

وافادت "سانا" ان وزارة الخارجية والمغتربين السورية قالت في بيان يوم الاحد: “تتابع الجمهورية العربية السورية باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وجهود أجهزة الجمهورية الإسلامية في إيران وفرق البحث للوصول إلى مكان الطائرة”.

وأضافت الوزارة: “سوريا تعرب عن تضامنها التام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتتمنى السلامة للرئيس رئيسي وللمسؤولين الإيرانيين الذين كانوا معه على الطائرة وتؤكد ثقتها بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعباً على تجاوز هذا الظرف الصعب واستعدادها لتقديم أي مساعدة ممكنة”.

انتهى ** 2342

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