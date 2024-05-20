سوريا تعرب عن تضامنها التام مع إيران وتمنياتها بالسلامة للرئيس رئيسي

وافادت "سانا" ان وزارة الخارجية والمغتربين السورية قالت في بيان يوم الاحد: “تتابع الجمهورية العربية السورية باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وجهود أجهزة الجمهورية الإسلامية في إيران وفرق البحث للوصول إلى مكان الطائرة”.

وأضافت الوزارة: “سوريا تعرب عن تضامنها التام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتتمنى السلامة للرئيس رئيسي وللمسؤولين الإيرانيين الذين كانوا معه على الطائرة وتؤكد ثقتها بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعباً على تجاوز هذا الظرف الصعب واستعدادها لتقديم أي مساعدة ممكنة”.

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