تفاصيل اجتماع بوتين مع كبار المسؤولين الروس بحضور السفير الإيراني عقب حادث مروحية رئيسي

وقال السفير كاظم جلالي في تصريح لوكالة "إرنا" عن تفاصيل هذا الاجتماع: ان السيد بوتين، على الرغم من أن يوم الأحد عطلة في هذا البلد، عقد اجتماعا في الساعة 10:00 مساء الأحد بحضور كبار المسؤولين في مجالي الدفاع والأمن في البلاد، وحضرت الاجتماع بناء على الدعوة الموجهة لي بصفتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف جلالي: عقد هذا اللقاء بحضور رئيس روسيا ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف وأمين مجلس الأمن القومي سيرغي شويغو ورئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، والمساعد الخاص للرئيس إيغور ليفيتين وأحد كبار المسؤولين في منظمة الأمن الفيدرالية في هذا البلد.

وقال السفير الإيراني في موسكو: في هذا الاجتماع، خاطبني السيد بوتين أولاً وأخبرني أننا نشعر بحزن شديد لحادث المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأننا سنفعل كل ما هو ضروري للمساعدة.

واضاف، ان بوتين قال في هذا الاجتماع إننا نشعر بالقلق والحزن الشديد في هذا الصدد. انقلوا رسالتي حتما إلى قائد الثورة بأننا مستعدون للقيام بكل ما هو ضروري.

واوضح السفير الايراني ان الرئيس الروسي اعلن في هذا الاجتماع أن بلاده جهزت طائرتين مع 50 من نخبة القوات بكامل المعدات والمتسلقين المدربين للدخول إلى منطقة الحادث.

وتابع جلالي: أُعلن في هذا الاجتماع أن هاتين الطائرتين، اللتين تحملان أيضًا مروحيات، جاهزتان للتحليق.

وصرح انه، بالإضافة إلى ذلك، فإن طائرتي هليكوبتر روسيتين جاهزتان أيضًا للانضمام إلى عملية الإنقاذ من أرمينيا صباح الاثنين.

وقال السفير الإيراني في موسكو: في هذا الاجتماع سألني رئيس روسيا عن تفاصيل الحادث وما إذا كانت قد وردت إشارة من المروحية التي تعرضت للحادث، وشرحت الظروف البيئية والجوية السيئة والطقس الضبابي الذي يسود المنطقة.

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