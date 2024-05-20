فرق الإغاثة تتحرك نحو النقاط الساخنة لحادث مروحية الرئيس الايراني

وتحدثت اللجنة عن أحدث إجراءات البحث والتقصي في حادث المروحية الرئاسية في البيان رقم 5.

وجاء في هذا البيان: نظراً لتحديد نقطتين ساخنتين من قبل طائرة تركية بدون طيار في قرية الطويل، تتجه فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر نحو مكان الهبوط المحتمل للمروحية.

وأضاف: "حالياً، يوجد 73 فريق إنقاذ في منطقة البحث عن المروحية في قرية الطويل، منها 23 فريقاً من الهلال الأحمر (الكلاب الكاشفة) تم إرسالها من طهران والمحافظات المجاورة إلى منطقة الحادث بمعدات متطورة ومتخصصة".

وجاء في البيان: أن الأحوال الجوية في المنطقة ضبابية وممطرة، وما زالت عملية البحث مستمرة رغم صعوبة الظروف وانخفاض الرؤية في المنطقة، وسيتم الإعلان عن أخبار إضافية في البيانات اللاحقة.

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