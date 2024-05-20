رئيس الوزراء الهندي: دور آیة الله رئيسي في تعزيز العلاقات مع الهند سيظل خالدا في الأذهان

وبعد ساعة من إعلان استشهاد رئيس الجمهوریة والوفد المرافق له، كتب ناريندرا مودي على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: "أشعر بحزن عميق وصدمة بسبب الوفاة المأساوية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السید ابراهیم رئیسي".

وأكد أن مساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند وإيران ستظل خالدة في الأذهان.

واعرب عن خالص تعازيه لعائلته والشعب الإيراني وقال تقف الهند إلى جانب إيران في هذه الأيام الحزينة.

وبعد مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الاذربيجاني الهام علييف على نهر ارس الحدودي المشترك، يوم امس الاحد ، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا.

وكان آية الله سيد إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الايرانية.ولد آية الله رئيسي عام 1960 في مدينة مشهد المقدسة وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية، والنائب العام للبلاد، وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة.

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