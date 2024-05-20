لجان المقاومة في فلسطين تعزي باستشهاد الرئيس الإيراني ومرافقیه في حادث تحطم المروحية

وقالت لجان المقاومة في بیان لها الیوم الاثنین: ببالغ الحزن والأسى ننعى فخامة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الدكتور حسين امير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما الذين إرتقوا بحادث تحطم الطائرة الأليم ونسأل ان يتغمدهم بواسع رحمته وأن يتقبلهم في جنان النعيم مع الشهداء والصديقين والأنبياء وحسن اولئك رفيقا ونتقدم بتعازينا الحارة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية على الخامئني وللشعب الإيراني آملين من الله عز وجل أن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الكبير.

وتابع البیان: نعبر عن تضامننا وشعبنا مع الاخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وحكومة ونشاطرهم الحزن والألم بهذا المصاب الجلل.

واضاف البیان: فلسطين وشعبها ومقاومتها لن تنسى ما قدمه الشهيدان المقاومان الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الدكتور حسين امير عبد اللهيان لصالح قضية فلسطين ونصرة شعبنا في كافة المحافل .

واردف:كلنا ثقة بالشعب الإيراني العظيم وقيادته الحكيمة بتجاوز هذه المحنة الصعبة كما تجاوزت إيران دائما كافة المحطات الصعبة التي مرت بها لتبقى إيران دائماً سنداً لكل المستضعفين من أبناء الأمة والعالم في مواجهة قوى الاستكبار والظلم والطغيان في العالم.

قيادة لجان المقاومة في فلسطين

الإثنين 20 مايو أيار 2024م الموافق 12 ذو القعدة لعام 1445 هجرية

يذكر أن بعد مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الاذربيجاني "الهام علييف"، على نهر ارس الحدودي المشترك، يوم امس الاحد ، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا.

وكان آية الله سيد إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهی**1426