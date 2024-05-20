باکستان تعلن الحداد العام لمدة یوم واحد علی استشهاد الرئیس الإیراني

وقال رئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف" في رسالة: باكستان تعلن الحداد العام لمدة یوم واحد احتراما للرئيس الإیراني ومرافقيه وتضامنا مع الشعب الإيراني الشقيق كما سيتم تنكيس علم باكستان.

وأضاف: قبل أقل من شهر، استضافت باكستان الرئيس رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في رحلة تاريخية. باعتبارهما صديقين حميمين لباكستان.

وأردف قائلا : كنا نتابع بقلق التطورات المتعلقة بحادث مروحية الرئيس رئيسي علی امل سماع أخبار جيدة، لكن للأسف لم يكن الأمر كذلك.

وقال إنني، إلی جانب باكستان حکومة وشعبا، أعرب عن تعازي ومواساتي للشعب الإيراني في هذا الألم الكبير سائلا الباري عز وجل أن يتغمد أرواح الشهداء برحمته الواسعة.

وأکد أن الشعب الإيراني العظيم سیتغلب على هذه المأساة بشجاعتها المعتادة.

يذكر انه استشهد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وتعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية لحادث امس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

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