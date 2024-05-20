٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٣٦ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85483263
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العاهل الأردني: نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٣٦ ص
رمز الخبر: 85483263
العاهل الأردني: نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب

طهران/ 20 أيار/مايو/إرنا- قدم العاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني" تعازيه بوفاة الرئيس الإيراني السيد "ابراهيم رئيسي" ووزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان"، ومرافقیهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وقال الملك عبدالله الثاني "أحر التعازي للأشقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا بوفاة رئيس الجمهورية الإيرانية السيد "إبراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان"، والمرافقين لهما، رحمهم الله جميعا".

وعبر العاهل الأردني عن تضامن بلاده مع إيران قائلا: "نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب".

يذكر أنه بعد مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الاذربيجاني "الهام علييف"، على نهر ارس الحدودي المشترك، يوم أمس الاحد، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، لحادث في طريق العودة إلى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين، نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا.

وكان آية الله سيد إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وولد آية الله رئيسي 1960 في مدينة مشهد المقدسة وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة، والنائب العام للبلاد، وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة.

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