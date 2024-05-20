٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٢١ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85483269
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مراسم تشييع جثمان رئيس الجمهوریة ومرافقيه ستقام غدا الثلاثاء في تبريز

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٢١ ص
رمز الخبر: 85483269
مراسم تشييع جثمان رئيس الجمهوریة ومرافقيه ستقام غدا الثلاثاء في تبريز

طهران/ 20 أيار/مايو/إرنا- قال مدير عام الشؤون السياسية والانتخابات والتقسيمات الوطنية لمحافظة أذربایجان الشرقية "حسن حقیقیان" : ستقام مراسم تشييع جثمان رئيس الجمهوریة آیة الله السید "ابراهیم رئیسي" ومرافقيه غدا الثلاثاء في مدینة تبريز.

وقال "حسن حقيقيان" في مقابلة مع وكالة إرنا، اليوم الاثنين، إن جثث شهداء المروحية التي تحطمت في منطقة ورزقان ینقل حالیا إلى مدینة تبريز، مضيفا: "سيتم نقل جثث الشهداء إلى الطب العدلي".

یتبع...

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