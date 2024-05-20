مراسم تشييع جثمان رئيس الجمهوریة ومرافقيه ستقام غدا الثلاثاء في تبريز

وقال "حسن حقيقيان" في مقابلة مع وكالة إرنا، اليوم الاثنين، إن جثث شهداء المروحية التي تحطمت في منطقة ورزقان ینقل حالیا إلى مدینة تبريز، مضيفا: "سيتم نقل جثث الشهداء إلى الطب العدلي".

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