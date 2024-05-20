الرئيس المصري: نعرب عن تضامننا مع ايران في وفاة رئيس الجمهورية الإيرانية

وأعرب الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، عن تضامنه مع السلطات والشعب الإيراني بوفاة رئيس الجمهورية الإيرانية آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان" والمسؤولين المرافقين لهما في الحادث المؤسف والفاجعة الأليمة.

وأضاف أننا أتقدم بالتعازي إلى الشعب الإيراني الشقيق، معلنا تضامن مصر مع السلطات والشعب الإيراني في هذه المأساة الكبرى.

يذكر أن بعد مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الاذربيجاني "الهام علييف"، على نهر ارس الحدودي المشترك، يوم أمس الأحد، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله السيد "محمد علي آل هاشم" ومحافظ أذربيجان الشرقية "مالك رحمتيط.

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا.

وكان آية الله السيد إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وولد آية الله رئيسي 1960 في مدينة مشهد المقدسة وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة، والنائب العام للبلاد، وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة.

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