الجبهة الشعبية تنعي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الیوم الاثنین: بقلوبٍ يعتصرها الألم والحزن تلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خبر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد الليهان ومسؤولين آخرين جراء تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غرب إيران مساء أمس الأحد.

وتابعت: تتقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باسم أمينها العام ونائبه وكافة أعضائها وباسم عموم الشعب الفلسطيني بخالص تعازيها الحارة إلى الشعب الإيراني وقيادته بهذا المصاب الجلل والحادث الأليم.

واضافت: تشيد الجبهة الشعبية بالرئيس الإيراني الراحل وتؤكد أنه نذر حياته في خدمة بلاده والعمل على مدار سنوات توليه الرئاسة في تطور الجمهورية الإسلامية على كافة المستويات مساهماً في تَحوّلها لقوة إقليمية ووازنة ومؤثرة في المنطقة والإقليم والعالم، كما بذل جهداً مهماً على صعيد دعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص في معركة طوفان الأقصى.

واکدت: إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تعُرب عن تضامنها ووقوفها الكاملين مع الشعب الإيراني وقيادته، فإنها على ثقة أكيدة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتمكن من تجاوز هذه المحنة وملء الفراغ الكبير الذي تركه الرئيس والمسؤولين الآخرين، فهي تمتلك من الدستور والقيادات لتعويض هذه الخسارة الكبيرة.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

يذكر أنه بعد مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الاذربيجاني الهام علييف على نهر ارس الحدودي المشترك، يوم امس الاحد ، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا.

وكان آية الله سيد إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولد آية الله رئيسي 1960 في مدينة مشهد المقدسة وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة، والنائب العام للبلاد، وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة.

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