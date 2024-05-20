اللواء باقري يؤكد وقوف القوات المسلحة وكالسابق الى جانب الحكومة

وقال اللواء باقري في بيان بهذه المناسبة ان التاريخ المجيد والحافل بالمخاطر للثورة الاسلامية شهد على الدوام احداثا مرة وحلوة وتقلبات كثيرة، ساهم كل منها في ترسيخ التناغم والوحدة الوطنية لشعب هذا البلد وحمل رسائل ملهمة وباعثة للقوة لمضي الثورة والبلاد قدما نحو الاهداف والتطلعات المنشودة، ويذكرنا بالتجاوز المتسم بالعزة والظفر لايران القوية لحوادث مؤلمة بما فيها استشهاد الشهيدين رجائي وباهنر واية الله الدكتور بهشتي.

واضاف: بلا ريب فان هذا الحادث الأليم والجلل، سيجعل بفضل الله وعنايه، وفي ظل تعزيز التضامن والوحدة الوطنية، خادمي النظام والقائمين عليه اكثر عزما واصرارا على السير على الطريق ذات الشوكة والباعث للفخر والاعتزاز لسيد شهداء خدمة الشعب.

واكد رئيس الاركان العامة ان القوات المسلحة للجمهوية الاسلامية الايرانية وفضلا عن حفظ وارتقاء التوازن والجهوزية الدفاعية والامنية للبلاد على الصعيد الاقليمي، وحدود وأرجاء الوطن الحبيب، تعلن جهوزيتها الشاملة لتقديم اي دعم ومواكبة للحكومة الخدومة تحت مسؤولية الدكتور محمد مخبر، وستظل في هذه الحقبة الحساسة وكالفترات السابقة، الى جانب الحكومة لاسداء الخدمة للشعب.