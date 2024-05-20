الرئيس العراقي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب إيران في الظروف الصعبة

وقال الرئيس العراقي إننا تلقينا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نبأ وفاة الرئيس الإيراني السيد "ابراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان"، وعدد من المسؤولين في حادثة تحطم الطائرة المؤلم.

وأضاف: بهذه المناسبة الحزينة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى قائد الثورة الإسلامية السيد "علي الخامنئي"، وإلى الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا مؤكدين وقوف العراق إلى جانب الشعب الإيراني بهذا الظرف الصعب.

وتابع: نسأل الله عزوجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

يذكر أنه بعد مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني "الهام علييف"، على نهر ارس الحدودي المشترك، يوم أمس الاحد، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله السيد "محمد علي آل هاشم" ومحافظ أذربيجان الشرقية "مالك رحمتي".

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين، نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا.

وكان آية الله السيد إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وولد آية الله رئيسي 1960 في مدينة مشهد المقدسة وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة، والنائب العام للبلاد، وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة.

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