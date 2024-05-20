ردود الفعل الإقليمية على استشهاد الرئيس الإيراني ومرافقیه

أعرب القائد الوطني لشعب جمهورية تركمانستان "قربانقلي بردي محمدوف" ، في رسالة إلى قائد الثورة الإسلامیة، عن تعازيه باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السید إبراهيم رئيسي ومرافقیه.

وقال في رسالته: كان آية الله السيد ابراهيم رئيسي سياسيا ورجل دولة بارزا، وأدت جهوده إلى زيادة ازدهار ونجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعب هذا البلد.

كما قال قربانقلي بردي محمدوف: في هذا الوقت العصيب، أعبر عن تعاطفي ودعمي لعائلة وأقارب رئیس الجمهورِیة وكذلك الشعب الإيراني الصديق.

وأعرب رئيس جمهورية تركمانستان "سردار بردي محمدوف"، في رسالة إلى النائب الأول لرئيس الجمهوریة محمد مخبر، عن تعازيه في الوفاة المأساوية والمفاجئة لآية الله السيد إبراهيم رئيسي.

وكتب في رسالته: لقد ساهم آية الله السيد ابراهيم رئيسي كرجل دولة بارز في تحقيق التنمية المستدامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقامة علاقات ودية مع تركمانستان.

رئيس أوزبكستان: ذكرى آية الله رئيسي ستبقى خالدة في قلوب أمتنا

اعرب رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في برقیة تعزیة، عن تعازيه لقائد الثورة الإسلامیة، باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي ومرافقیه.

و أكد شوكت ميرضيائيف في هذه البرقیة أن ذكرى إبراهيم رئيسي، الذي لعب دورا كبيرا في تطوير التعاون الشامل والشراكة طويلة الأمد بين أوزبكستان وإيران، ستبقى خالدة في قلوب شعبنا.

رئيس الوزراء الارميني:صدمت عندما تلقيت نبأ وفاة الرئيس الإيراني

وكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في رسالة إلى قائد الثورة الإسلامیة : لقد صدمت عندما تلقيت نبأ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وأرجو أن تتقبل خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية أرمينيا بمناسبة استشهاد صديقي العزيز وزميلي الرئيس السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان ورفاقهما.

وأضاف: إن جمهورية أرمينيا وشعب بلادنا، في هذا الوقت العصيب، يقفون إلى جانب الشعب الايراني.

كما أعرب رئيس جمهورية أرمينيا عن تعازيه لحكومة وشعب إيران على صفحته علی منصة X وأضاف: نشاطر الشعب الإيراني حزنه.

رئيس جمهورية أذربيجان:تبقى ذكرى السيد رئيسي حية في قلوبنا إلى الأبد

وبعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، برقية تعزية إلى قائد الثورة الإسلامیة، أعرب فيها عن حزنه العميق باستشهاد آية الله رئيسي ومرافقیه.

وجاء في هذه البرقیة: لقد فقد الشعب الإيراني رجل دولة بارز خدم بلاده بإخلاص طوال حياته وستبقى ذكراه حية في قلوبنا إلى الأبد.

وأضاف: في هذا اليوم الحزين، أسأل الله تعالى الصبر لشعب إيران ونحن نشارك حزنك و ونيابة عن نفسي وعن شعب أذربيجان نقدم تعازينا لك ولعائلات وأحباء المتوفين ولشعبك.

الرئيس الطاجيكي:نقدر دور السيد رئيسي في توسيع وتعميق الصداقة والتعاون بين البلدين

وكتب رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن في رسالة إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر: لقد فجعنا بسماع النبأ المحزن لوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وجاء في هذه الرسالة: نقدر دور السيد إبراهيم رئيسي في توسيع وتعميق الصداقة والتعاون المتعدد الأطراف بين طاجيكستان وإيران وحل القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب عن خالص تعاطفه وتعازيه لشعب إيران الصديق والشقيق ولأقارب وأصدقاء الضحايا وقال في هذه الأيام الحزينة، نقف إلى جانب إيران وشعبها.

الرئيس الكازاخستاني: قضى الرئيس رئيسي حياته كلها في خدمة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة

وأعرب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في رسالة، عن تعازيه باستشهاد آية الله السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له لقائد الثورة الإسلامیة والنائب الأول لرئيس الجمهوریة محمد مخبر والشعب الإيراني.

وقال في هذه الرسالة: تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ومرافقیه الكرام.

وأوضح: رئيسي كان رجل دولة بارز قضى حياته كلها في خدمة مصالح إيران وتحسين رفاهية شعبه والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وقال توكاييف: إن مبادراته وإنجازاته حظيت بتقدير كبير من قبل المجتمع الدولي.

وأشار هذا المسؤول الكازاخستاني الكبير إلى أن آية الله السيد إبراهيم رئيسي سيُذكر في بلادنا دائمًا كرئيس مسؤول، وسياسي ذي مصداقية على المستوى الدولي، وشخص فعال في توسيع التعاون الثنائي.

أميرخان متقي: كان دور آية الله رئيسي في تطوير التعاون الإقليمي قيما وغالیا

وأعرب وزير الخارجية في الحكومة الافغانية الموقتة "أمير خان متقي"، خلال لقاء مع الممثل الخاص لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أفغانستان، عن تعازيه باستشهاد آية الله السيد إبراهيم رئيسي ومرافقیه وشدد أن دور آية الله رئيسي في تطوير التعاون الإقليمي كان قيما وغالیا.

ووصف دور وجهود الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني بالقيمة في تطوير التعاون الإقليمي، خاصة مع أفغانستان.

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