القائد العام للجيش: الجيش على عهده للتضحية من اجل تحقق أهداف الدولة

واضاف اللواء موسوي في بيان ان الشعب الايراني الكريم وحيثما كان في كل بقعة من البلاد، سيسير بمعنويات جهادية على خطى هؤلاء الشهداء العظام لتقدم البلاد وسموها.

وقدم خالص العزاء وصادق المواساة بهذا الحدث الجلل نيابة عن جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الى حضرة ولي العصر (عج) ونائبه بالحق سماحة الامام الخامنئي وكذلك الشعب الايراني النبيل.

واكد اللواء موسوي بهذه المناسبة ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ يعرب عن مواساته مع الشعب الايراني الكريم واسر الضحايا، يطمئن القائد العام للقوات المسلحة والشعب الايراني البصير بان مقاتلي هذا الحصن المنيع للذود عن استقلال البلاد ووحدة اراضيها، سيظلون على العهد من اجل التضحية لتحقيق اهداف وتطلعات هذا النظام الالهي وكذلك سمو وشموخ شعب ايران الاسلامية.