٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٣٤ م
رمز الخبر: 85483897
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journalistکاظم شماعییان

القائد العام للجيش: الجيش على عهده للتضحية من اجل تحقق أهداف الدولة

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٣٤ م
رمز الخبر: 85483897
القائد العام للجيش: الجيش على عهده للتضحية من اجل تحقق أهداف الدولة

طهران/ 20 ايار/مايو/ارنا – اكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبد الرحيم موسوي اننا نطمئن القائد العام للقوات المسلحة والشعب الايراني الكريم ان مقاتلي هذا الحصن المنيع للذود عن استقلال البلاد ووحدة اراضيها، باقون على العهد للتضحية في سبيل تحقق اهداف وتطلعات الدولة.

واضاف اللواء موسوي في بيان ان الشعب الايراني الكريم وحيثما كان في كل بقعة من البلاد، سيسير بمعنويات جهادية على خطى هؤلاء الشهداء العظام لتقدم البلاد وسموها.

وقدم خالص العزاء وصادق المواساة بهذا الحدث الجلل نيابة عن جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الى حضرة ولي العصر (عج) ونائبه بالحق سماحة الامام الخامنئي وكذلك الشعب الايراني النبيل.

واكد اللواء موسوي بهذه المناسبة ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ يعرب عن مواساته مع الشعب الايراني الكريم واسر الضحايا، يطمئن القائد العام للقوات  المسلحة والشعب الايراني البصير بان مقاتلي هذا الحصن المنيع للذود عن استقلال البلاد ووحدة اراضيها، سيظلون على العهد من اجل التضحية لتحقيق اهداف وتطلعات هذا النظام الالهي وكذلك سمو وشموخ شعب ايران الاسلامية.

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journalistکاظم شماعییان

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