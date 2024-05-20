حركة "أمل" تعزي باستشهاد الرئیس الإیراني ومرافقیه

وجاء في البيان الذي تلقت إرنا نسخة منه :

"في اللحظة الحرجة التي تمر بها أمتنا وتحتاج فيها الى القادة والرجال الرجال المؤمنين الصادقين الذين عاهدوا وما بدلوا ، تفقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وساحات المقاومة والجهاد ومنابر الدعوة الى الله بالكلمة والموعظة ثلة من القادة في الجمهوريه الإسلامية الإيرانية وفي مقدمهم فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية سماحة السيد إبراهيم رئيسي والأخ الصديق معالي وزير الخارجية الايرانية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما الشهداء جراء الحادثة الأليمة الناجم عن تحطم المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية .

اننا في حركة "أمل"، رئاسة وقيادة ومجاهدين، إذ نتقدم من سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي حفظه المولى ومن الشعب الإيراني ومن ذوي الشهداء بأحر التعازي سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسكن الشهداء الفسيح من جنانه ويلهمنا وأياكم عظيم الصبر والسلوان ، ولنا ملء الثقة بأن رحيل هذه الثلة المباركة من القادة والشهداء لن يفت من عضد الجمهورية الإسلامية في إيران بالمضي قدما نحو التقدم والمنعة والإقتدار ودعم أحرار العالم في مسيرة التحرر والعدالة".

يذكر بأن المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية قد تعرضت لحادث امس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وعلى اثر هذه الحادثة استشهد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما وذلك في ليلة ولادة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا (ع).

انتهی**2054