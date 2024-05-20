رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم یعزي باستشهاد رئیس الجمهوریة ومرافقیه

وأفاد الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الايراني، بان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة"، بعث رسالة إلى رئيس الاتحاد الوطني "مهدي تاج"، أعرب فيها عن تعازيه في استشهاد رئیس الجمهوریة والوفد المرافق له.

وجاء في هذه الرسالة : نيابة عن أسرة كرة القدم الآسيوية، أتقدم بأحر التعازي في الحادث المأساوي لتحطم المروحية والوفاة المفاجئة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإیرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي وأعضاء آخرين في الحكومة وطاقم الطائرة.

يذكر بأن المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية قد تعرضت لحادث امس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وعلى اثر هذه الحادثة، استشهد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومرافقوهما وذلك في ليلة ولادة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا (ع).

انتهی**2054 / ح ع **