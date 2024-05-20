العاهل البحريني يعزي برحيل الرئيس الإيراني ومرافقيه

وقد أعرب ملك البحرين في برقية العزاء، عن خالص التعازي وعميق المواساة لقائد الثورة الاسلامية ولشعب ايران، "الشقيق في هذا الحادث الأليم"؛ داعيًا العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وبعد حفل تدشين سد "قيز قلعة سي" برعاية وحضور الرئيس الايراني الشهيد "ابراهيم رئيسي" ونظيره الاذربيجاني "الهام علييف"، على نهر ارس الحدودي المشترك بين البلدين يوم أمس الاحد، تعرضت المروحية التي كانت تقل السيد رئيسي والوفد المرافق له، لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز (مركز اذربايجان الشرقية – شمال غرب ايران)، وذلك لرعاية حفل تدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، ما ادى الى تحطم المروحية في غابات ديزمار الواقعة بمحافظة اذربيجان الشرقية.

وكان من بين ركاب مروحية الرئيس الايراني، كل من وزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان"، وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز "آية الله السيد محمد علي آل هاشم"، ومحافظ أذربيجان الشرقية "مالك رحمتي"؛ حيث ارتقوا شهداء جميعا.

وجرت عمليات البحث عن الضحايا، فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين، بسب سوء الاحوال الجوية والضباب الكثيف والمنطقة الجبلية الوعرة حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا، ولا وجود لاحياء؛ بحسب ما افادت به جمعية الهلال الاحمر الايراني.

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