ممثلو الاقليات الدينية، يعزون باستشهاد رئيس الجمهورية

ووقع البيان كل من "شارلي انويه تكيه" ممثل المسيحيين الاشوريين والكلدانيين في ايران و"همايون سامه يح نجف ابادي" ممثل اليهود في ايران و"ارا شاورديان" ممثل المسيحيين الارمن بشمال ايران و"روبرت بغلريان" ممثل المسيحيين الارمن بجنو ايران و"اسفنديار اختياري" ممثل الزرداشتيين في ايران.

وجاء في البيان: لقد شاءت الارادة الالهية ان يلتحق رئيس الجمهورية ومرافقوه بجوار رحمة ربهم بعد تحطم المروحية التي كانت تقلهم .

واضاف: نحن ممثلو مجتمعات الاديان التوحيدية في مجلس الشورى الاسلامي، نقدم واجب العزاء لقائد الثورة الاسلامية واسر وذوي الضحايا الاعزاء والشعب الايراني باستشهاد اية الله الدكتور ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية واية الله سيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه امام جمعة تبريز والدكتور حسين امير عبد اللهيان وزير الخارجية والدكتور مالك رحمتي محافظ اذربايجان الشرقية والعميد سيد مهدي موسوي والطيار ومساعد الطيار وطاقم الطائرة الخدومين.

واضافوا: نؤمن انه في ظل رحمة الله الواسعة، والتدابير الحكيمة لقائد الثورة، فان ايران الحبيبة ستتجاوز هذا الاختبار ومعبر الصبر والاستقامة، بسلامة وثبات، وستفتح صفحة جديدة من العمل والفاعلية.