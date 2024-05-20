٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85484005
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الشيخ الكعبي يعزي قائد الثورة الاسلامية باستشهاد اية الله رئيسي

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٥٤ م
رمز الخبر: 85484005
الشيخ الكعبي يعزي قائد الثورة الاسلامية باستشهاد اية الله رئيسي

طهران / 20 أيار / مايو / إرنا – تقدّم الأمين العام لحركة النجباء – المقاومة الاسلامية في العراق، "الشيخ أكرم الكعبي"، بالعزاء من سماحة قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي خامنئي"، بمناسبة استشهاد الرئيس الإيراني "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" ومرافقيه.

واكد "الشيخ الكعبي"، في برقية العزاء التي بعثها بالمناسبة : لنا الثقة الكاملة في القيادة الحكيمة للجمهورية الإسلامية؛ واصفا الرئيس الايراني الشهيد بان كان على الدوام من ركائز وداعمي المقاومة، وان حادثة استشهاده ورفاقه شكلت ثلمة مؤلمة في العالم الاسلامي.

واعلن الامين العام لحركة النجباء، تضامن المقاومة مع الشعب الايراني وقيادته الحكيمة الامام الخامنئي؛ واصفا مواقف الرئيس الايراني الشهيد بانها كانت مشرفة من كافة الجوانب، وان خدماته لم تنحصر في حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية، وانما لعب دورا جهاديا صارخا قبال جميع القضايا التي تتعلق بالعالم الاسلامي.

انتهى ** ح ع

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