الشيخ الكعبي يعزي قائد الثورة الاسلامية باستشهاد اية الله رئيسي

واكد "الشيخ الكعبي"، في برقية العزاء التي بعثها بالمناسبة : لنا الثقة الكاملة في القيادة الحكيمة للجمهورية الإسلامية؛ واصفا الرئيس الايراني الشهيد بان كان على الدوام من ركائز وداعمي المقاومة، وان حادثة استشهاده ورفاقه شكلت ثلمة مؤلمة في العالم الاسلامي.

واعلن الامين العام لحركة النجباء، تضامن المقاومة مع الشعب الايراني وقيادته الحكيمة الامام الخامنئي؛ واصفا مواقف الرئيس الايراني الشهيد بانها كانت مشرفة من كافة الجوانب، وان خدماته لم تنحصر في حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية، وانما لعب دورا جهاديا صارخا قبال جميع القضايا التي تتعلق بالعالم الاسلامي.

انتهى ** ح ع