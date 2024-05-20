رئيس جمهورية الجزائر يعزي باستشهاد اية الله رئيسي ومرافقيه

وافادت ارنا ان الرئيس الجزائري اصدر بيان عزاء خطابا الى رئيس الجمهورية الاسلامية بالوكالة "محمد مخبر"، فيما يلي نصه :

صاحب الفخامة محمد مخبر

فخامة النائب الأول لرئيس الجمهورية،

تابعنا معكم بتأثر وقلق منذ الوهلة الأولى السّاعات العصيبة التي عاشها الشعب الإيراني الشقيق، وهو يترقب أخبار مصير الـمروحية التي تُقلّ الـمرحوم إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، وأعضاء الوفد الـمرافق له من الـمسؤولين السامين رحمهم الله جميعا، ولقد قضى الله سبحانه وتعالى أن نتلقّى معكم خبر فاجعة وفاة أخينا العزيز إبراهيم رئيسي بحسرة بالغة وألم عميق، وبتعاطف صادق وتضامن أخوي مع القيادة السياسية والحكومة والشعب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة.

وفي هذا الظرف الصعب الذي يقاسم فيه الشعب الجزائري أشقاءَه في إيران هذه الـمحنة القاسية، أفقد شخصيًا في القائد إبراهيم رئيسي أخًا وشريكًا جمعتني به خدمة أواصر الأخوة والتعاون والتضامن بين بلديْنا وشعبيْنا الشقيقيْن، ونصرة القضايا العادلة التي تبنتـها أمتنا الإسلامية، وحملت راية الدفاع عنـها والتضحية من أجلها.

ولا أملك إزاء هذا الـمصاب الجلل، إلا أن أتوجه إليكم قيادة وشعبا بأخلص التعازي وأصدق مشاعر الـمواساة، وأدعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يعظم أجر الشعب الإيراني الشقيق، ويعينه على تجاوز هذا الظرف الصعب الأليم.

انتهى ** ح ع