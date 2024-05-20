باقري كني يؤكد على توسيع العلاقات مع دول الجوار

وافادت "ارنا"، ان وزير خارجية الكويت "عبد الله اليحيا" اجرى اتصالا هاتفيا (اليوم الاثنين) مع وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني"، معربا عن اسفه لقاء حادث المروحية الرئاسية المرير الذي ادى الى استشهاد الرئيس ووزير الخارجية الايرانيين، وقدم العزاء اصالة ونيابة عن امير ودولة وشعب الكويت الى الحكومة والشعب في ايران الاسلامية.

واكد "اليحيا"، على ان دولة الكويت تقف الى جانب ايران حكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل.

من جانبه، اعرب وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني" عن تقديره لقاء مشاعر التضامن ورسائل العزاء التي صدرت عن امير ودولة الكويت باستشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" ووزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"؛ مؤكدا على توسيع وتعميق العلاقات مع دول الجوار وعلى مواصلة هذا النهج.

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