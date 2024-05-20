رئيس الوزراء الباكستاني: اية الله رئيسي، كان اخانا وداعمنا

وقال شهباز شريف لمراسل ارنا على هامش توقيعه سجل التعازي بالسفارة الايرانية في اسلام اباد: ان الرئيس الفقيد فخامة السيد رئيسي كان رجل دولة مجدا ومثابرا وصاحب شعبية، وان الحزن ألم بكل الشعب الباكستاني باستشهاده.

واضاف ان غياب الرئيس الايراني ادى الى ان تفقد باكستان اخاها وداعمها. وقبل نحو شهر، شرفنا الفقيد بزيارته لباكستان واجرينا محادثات مثمرة.

وتابع اننا استضفنا الفقيد رئيسي كاخ وعضو من اسرتنا واجرينا محادثات واسعة في اسلام اباد. وزار فخامة رئيسي مدينتي لاهور وكراتشي.

واكد رئيس الوزراء الباكستاني انه حضر اليوم الى السفارة الايرانية للتعبير بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن الشعب الباكستاني عن المواساة للاخوة الايرانيين. اننا نبتهل الى الله تعالى بعلوم الدرجات لهؤلاء الشهداء بمن فيهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية.