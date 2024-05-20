كتائب حزب الله تعزي بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

وذكرت المقاومة العراقية في بيان لها، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعزي الإمام الحجة (عليه السلام)، والقائد السيد علي الخامنئي، ومراجعنا العظام، والإخوة في. الحرس الثوري، والشعب الإيراني الشقيق، بفاجعة استشهاد رئيس الجمهورية ‏الإسلامية السيد ابراهيم رئيسي، ووزير خارجيتها الدكتور حسين أمير عبد ‏اللهيان، وثلة من المؤمنين بحادثة تحطم طائرتهم في أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران”.

وأضاف البيان، أن “الشعب الإيراني العظيم، الذي سطّر أروع الدروس في تجاوز أشد التحديات والأزمات تحت ظل حكم الدولة الراسخ. يقف اليوم موحداً في مواجهة هذا المصاب الجلل، متمسكاً بالعزيمة والإيمان، مستلهمًا من تاريخه الطويل دروس الصبر والتحدي”.

كما أشار إلى، أن “ما مرت وتمر به الجمهورية الإسلامية من محن أمنية وأزمات اقتصادية، نتيجة الحصار الأمريكي الظالم، إنما هو ضريبة لمواقفها. الداعمة للشعوب المستضعفة التي يُراد تركعيها من الاستكبار العالمي عبر مخططاته الإجرامية في المنطقة، [فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ]”.

وختم البيان بالقول، “نسأل الله تعالى أن يتغمد فقيدنا ورفاقه بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم والشعب الإيراني الصبر والثبات، [سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ]”.

انتهی**2054