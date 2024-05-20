مساعد رئيس الجمهورية : تعطيل الدوام الرسمي على صعيد البلاد يوم الاربعاء المقبل

وفي تصريح له اليوم الاثنين، لفت منصوري بان مراسم تشييع "شهداء الخدمة"، رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، وباقي مرافقي الرئيس الايراني الذين ارتقوا اثر حادث المروحية في شمال غرب البلاد، ستقام بمدن تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية- شمال غرب) وطهران، وقم المقدسة (جنوب العاصمة طهران) وبيرجند (بمحافظة خراسان الجنوبية – جنوب شرق) ومشهد (بمحافظة خراسان الرضوية – شرق).

واوضح هذا المسؤول : بعد تشكيل لجنة التشييع، تم اتخاذ القرار بان تقام هذه المراسم للجثامين الطاهرة لشهداء الخدمة صباح الاربعاء المقبل في طهران، على ان تنقل في الساعات الاخيرة من الليل الى مصلى الامام الخميني (رض) بالعاصمة لتوديعها، ومن ثم سيتم صباح الخميس المقبل نقل جثامين الشهداء الى محافظة خراسان الجنوبية لتشييعها، ومنها سيتم نقل الجثامين الى مدينة مشهد المقدسة حيث سيتم يتم تشييعها وتوارى الثرى بجوار الامام الرضا (ع) ليل الجمعة.

كما اشار منصوري الى تشييع الشهداء غدا الثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، في مدينة قم المقدسة مرورا بمرقد السيدة المعصومة (س).

انتهى ** ح ع