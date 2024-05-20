السيد نصر الله معزيا الامام الخامنئي : انتم تقودون الامة في صراعها مع الاستكبار

وتقدّم السيد نصر الله، باسم حزب الله لبنان ومجاهديه وعوائل شهدائه وجرحاه وعموم جمهور المقاومة، اليوم الاثنين، بواجب العزاء من الامام الخامنئي والحكومة والشعب الإيرانيين، باستشهاد اية الله رئيسي، ورفاقه.

واكد الامين العام لحزب الله مخاطبا الامام الخامنئي : نشارككم كل مشاعر فَقْد هؤلاء القادة الكرام ومعانيه، في هذه المرحلة الحساسة، وأنتم تقودون الأمة الإسلامية في صراعها المرير مع قوى الاستكبار والهيمنة.

واضاف : إنّ السيد رئيسي كان مجاهداً وخدوماً ووفياً، كما أنّ وزير خارجيته "حسين أمير عبد اللهيان"، حمل راية الدفاع عن المقاومة في كل المحافل الدولية.

وكان حزب الله لبنان تقدّم، في وقتٍ سابق اليوم، بأحرّ التعازي إلى إيران وشعبها ومسؤوليها، وإلى الامام الخامنئي، ومسلمي العالم وأحراره، باستشهاد السيد رئيسي والوفد المرافق له، في حادثة سقوط الطائرةالمروحية.

وصرح الحزب في بيانه بالمناسبة : لقد عرفنا سماحة الرئيس الشهيد عن قرب، منذ زمن طويل، فكان لنا أخاً كبيراً ‏وسنداً قوياً ومدافعاً ‏صلباً عن قضايانا وقضايا الأمة، وفي مقدّمتها القدس وفلسطين، ‏وحامياً لحركات المقاومة ومجاهديها ‏في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها.

واستشهد الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق لهما في حادثة تحطم المروحية التي كانت تقلّهم في أجواء أذربيجان الشرقية.

وأعلن قائد فيلق عاشوراء، التابع لحرس الثورة في إيران، أنّ حصيلة تحطم الطائرة المروحية الإيرانية، هي 8 شهداء.

انتهى ** ح ع

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المصدر / الميادين