٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٥٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85484322
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في اتصال هاتفي مع مخبر؛

أردوغان : سنواصل الوفاء بمقتضيات حسن الجوار والأخوة تجاه إيران

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٥٥ م
رمز الخبر: 85484322
أردوغان : سنواصل الوفاء بمقتضيات حسن الجوار والأخوة تجاه إيران

طهران / 20 ايار / مايو / ارنا – أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن بلاده ستواصل الوفاء بمقتضيات حسن الجوار والأخوة تجاه إيران في المستقبل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه اردوغان مع الرئيس الإيراني بالإنابة "محمد مخبر"، الاثنين، بحسب وكالة الاناضول الاخبارية.

وأعرب الرئيس التركي عن حزنه لوفاة الرئيس الإيراني "السيد إبراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان" والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية شمتال غرب ايران، وقدم تعازيه في هذا الخصوص.

وفيما أشار إلى أن "تركيا تقف إلى جانب إيران في هذه الأيام المؤلمة وتشارك الشعب الإيراني حزنه"، صرح أردوغان أن "مساهمات رئيسي وعبد اللهيان في العلاقات التركية الإيرانية ستظل دائما في الذاكرة".

انتهى ** ح ع

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