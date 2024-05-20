غوتيريش يعزي باستشهاد السيد رئيسي وامير عبداللهيان ومرافقيهما

واكد غوتيريش في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه، الاثنين : إنه تلقى بحزن نبأ استشهاد رئيسي وأمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادثة تحطم المروحية.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة تعازيه الى أسر المتوفين ولحكومة إيران وشعبها.

والاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة اية الله رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان ومرافقي الرئيس الايراني، بحادث تحطم مروحية مساء الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، وذلك أثناء طريق العودة من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان بمشاركة الرئيس الاذربيحاني "الهام علييف".

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