٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٠١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85484325
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غوتيريش يعزي باستشهاد السيد رئيسي وامير عبداللهيان ومرافقيهما

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٠١ م
رمز الخبر: 85484325
غوتيريش يعزي باستشهاد السيد رئيسي وامير عبداللهيان ومرافقيهما

طهران / 20 ايار / مايو / ارنا – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، عن تعازيه باستشهاد الرئيس الإيراني "السيد إبراهيم رئيسي"، ووزير خارجيته "حسين أمير عبد اللهيان" ومرافقيهما في حادثة تحطم مروحية شمال غرب ايران.

واكد غوتيريش في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه، الاثنين : إنه تلقى بحزن نبأ استشهاد رئيسي وأمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادثة تحطم المروحية.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة تعازيه الى أسر المتوفين ولحكومة إيران وشعبها.

والاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة اية الله رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان ومرافقي الرئيس الايراني، بحادث تحطم مروحية مساء الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، وذلك أثناء طريق العودة من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان بمشاركة الرئيس الاذربيحاني "الهام علييف".

انتهى ** ح ع 

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