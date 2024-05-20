٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85484401
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الانتخابات الرئاسية الايرانية تجري في 28 حزيران

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٥٨ م
رمز الخبر: 85484401
الانتخابات الرئاسية الايرانية تجري في 28 حزيران

طهران / 20 ايار/مايو/ارنا- تم تحديد يوم 28 حزيران/يونيو موعدا للانتخابات الرئاسية الايرانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد اثر استشهاد الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي يوم امس الاحد في حادث تحطم المروحية التي كانت تقله بمعية وزير الخارجية وعدد اخر من المسؤولين في اجواء محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وفي اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي عقد ظهر اليوم الاثنين، باستضافة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر وبحضور حجة الإسلام غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية ومحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الاسلامي وأيضا النائب القانوني لرئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس صيانة الدستور والنائب السياسي لوزير الداخلية، تم التباحث وتبادل الآراء حول تطبيق المادة 131 من الدستور بشأن اجراء عملية الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما.

وبناء على ذلك تمت دراسة توقيت العملية الانتخابية، بما في ذلك موعد تشكيل المجالس التنفيذية وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وعملية إجراء الانتخابات، وتقرر أنه بناء على الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، يتم إجراء الانتخابات لتحديد الرئيس الجديد في 28 حزيران/ يونيو.

وبحسب التقويم الانتخابي المعتمد، سيتم تسجيل المرشحين خلال الفترة من 30 ايار/مايو إلى 3 حزيران/يونيو، وستكون فترة الحملة الانتخابية من 12 يونيو حتى صباح 27 منه.

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