الاعلان عن تفاصيل مراسم تشييع وتدفين جثمان الرئيس الشهيد آية الله رئيسي ومرافقيه

ووفقا لما اعلنته اللجنة فان مراسم التشييع في محافظة آذربايجان الشرقية ستبدأ عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء في مدينة تبريز.

وفي مدينة قم المقدسة تشيع جثامين الشهداء في الساعة الرابعة من عصر الثلاثاء من حرم السيدة المعصومة عليها السلام الى مسجد جمكران المقدس.

ومساء الثلاثاء ايضا تجري مراسم الوداع مع الشهداء في المصلى الكبير للعاصمة طهران (مصلى الامام الخميني رض) .

وستقام صلاة الميت على جثامين الشهداء عند الساعة السابعة والنصف من صباح الاربعاء في جامعة طهران ثم تشيع الجماهير جثامين الشهداء نحو ساحة آزادي في غرب العاصمة.

وفي الساعة الرابعة عصرا من يوم الأربعاء تجري مراسم الاحتفاء بالشهداء بحضور وفود اجنبية عالية المستوى في طهران.

ويوم الخميس يشيع اهالي محافظة خراسان الجنوبية جثمان الرئيس الشهيد في مدينة بيرجند في الساعة الثامنة صباحا.

وظهر الخميس تجري مراسم تشييع وتدفين جثمان آية الله رئيسي في مدينة مشهد المقدسة.

انتهى ** 2342