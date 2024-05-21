٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85484449
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وزير الخارجية السعودي يعزي باستشهاد آية الله رئيسي

٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:١٢ ص
رمز الخبر: 85484449
وزير الخارجية السعودي يعزي باستشهاد آية الله رئيسي

طهران / 21 ايار/مايو/ارنا- أعرب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني، عن تعازيه لقائد الثورة الاسلامية وحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستشهاد الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي واعضاء الوفد المرافق له.

وأعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري، عن تعازي العاهل وولي العهد والحكومة والشعب في المملكة العربية السعودية لقائد الثورة وحكومة وشعب الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة استشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وسائر المرافقين لهما.

ووجه القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري، في هذا الاتصال الهاتفي، الشكر للعاهل وولي العهد على إرسال برقيات التعزية وإعراب وزير الخارجية السعودي عن التعاطف والمواساة.

واشار علي باقري الى مبادرة وحنكة قادة البلدين في احياء العلاقات الثنائية والجهود المشتركة التي بذلها الشهيد الدكتور امير عبداللهيان وفيصل بن فرحان لترسيخ وتطوير العلاقات، معربا عن امله بأن يأتي التعاون المشترك بين البلدين بنتائج إيجابية لأمن واستقرار المنطقة.

انتهى ** 2342

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