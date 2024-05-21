وزير الخارجية السعودي يعزي باستشهاد آية الله رئيسي

وأعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري، عن تعازي العاهل وولي العهد والحكومة والشعب في المملكة العربية السعودية لقائد الثورة وحكومة وشعب الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة استشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وسائر المرافقين لهما.

ووجه القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري، في هذا الاتصال الهاتفي، الشكر للعاهل وولي العهد على إرسال برقيات التعزية وإعراب وزير الخارجية السعودي عن التعاطف والمواساة.

واشار علي باقري الى مبادرة وحنكة قادة البلدين في احياء العلاقات الثنائية والجهود المشتركة التي بذلها الشهيد الدكتور امير عبداللهيان وفيصل بن فرحان لترسيخ وتطوير العلاقات، معربا عن امله بأن يأتي التعاون المشترك بين البلدين بنتائج إيجابية لأمن واستقرار المنطقة.

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