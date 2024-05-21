تركيا تعلن الحداد الوطني على الرئيس الايراني

جاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم الاثنين عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "قررنا إعلان حداد وطني ليوم واحد لنشاطر الشعب الإيراني آلامه".

وأضاف: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث مروحية ببالغ الحزن، ونعرب عن تعازينا للشعب الإيراني الشقيق ونؤكد وقوفنا إلى جوارهم".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، ذكرت رئاسة دائرة الاتصال التركية في بيانٍ أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع النائب الاول للرئيس الإيراني محمد مخبر، أعرب خلاله عن تعازيه بوفاة السيد رئيسي والوفد المرافق له.

وقال الرئيس التركي إن بلاده ستقف دوماً بجانب الشعب الإيراني خلال أيامه العصيبة وتتشارك حزنه.

ووصف أردوغان الحادث بـ"الأليم والمحزن"، متقدماً بالتعازي لإيران باسمه وباسم الشعب التركي.

وأكد أن تركيا ستواصل الوفاء بمتطلبات قانون حسن الجوار والأخوة تجاه إيران في المستقبل.

وقال الرئيس أردوغان إن مساهمات السيد رئيسي وعبد اللهيان في العلاقات بين تركيا وإيران ستظل حاضرة في الأذهان دائماً.

انتهى ** 2342